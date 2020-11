Genshin Impact su PS5: in arrivo l'upgrade gratis con supporto ai 60fps

È ormai noto che la versione PlayStation 4 di Genshin Impact soffra di qualche piccolo problema di fluidità che in alcuni casi incide in maniera sensibile sull'esperienza di gioco. Sembra però che il team di sviluppo voglia correre ai ripari per i futuri acquirenti di PlayStation 5 con un upgrade gratuito.

Nel corso del pomeriggio è infatti apparso un nuovo e lungo post dedicato al free to play sul Blog Ufficiale PlayStation, il quale non solo svela alcune delle principali caratteristiche dell'update 1.1 ma parla anche dell'upgrade gratuito che arriverà domani stesso. Stando infatti alle parole del team di sviluppo, lo stesso update 1.1 conterrà tutto l'occorrente per supportare al meglio la console next-gen targata Sony, sulla quale il free to play potrà girare a 60 fotogrammi al secondo. Purtroppo sul sito ufficiale PlayStation non è stata fatta menzione della risoluzione, ma è probabile che sia stata fatta qualche rinuncia in tal senso per tenere alta la fluidità anche nelle situazioni più concitate come lo Spyral Abyss.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutte le informazioni sull'ora d'uscita dell'aggiornamento 1.1 di Genshin Impact e sui personaggi del nuovo banner.