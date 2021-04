Genshin Impact per PS5 è finalmente disponibile, link per il download gratis

Lo studio cinese miHoYo ha pubblicato la versione PlayStation 5 di Genshin Impact insieme all'aggiornamento 1.5 su tutte le piattaforme: questo nuovo update introduce i personaggi di Eula e Yanfei oltre a nuovo equipaggiamento, eventi, quest e tantissimi altri contenuti.

Esplora Teyvat, uno sconfinato mondo pieno di vita e costantemente attraversato da rivoli di energia elementale. Dopo essere arrivati qui da un altro mondo, due fratelli vengono separati contro la loro volontà da una divinità sconosciuta, privati dei loro poteri e gettati in un sonno profondo. Tu sei uno di loro e all'improvviso ti risvegli in una realtà molto diversa da quella che ricordavi...

Potete scaricare Genshin Impact PS5 gratis dal PlayStation Store, il gioco supporta il Cross-Save dunque tutti i progressi ed i salvataggi potranno essere importati dalla versione PS4 (e viceversa) a patto che il titolo venga giocato con lo stesso account PSN su entrambe le piattaforme.

Le novità dell'aggiornamento 1.5 di Genshin Impact sono davvero tante e includono non solo nuovi personaggi ma anche eventi speciali, nuovi oggetti per l'equipaggiamento, quest secondarie aggiunte e il nuovo sistema Serenitea Pot, non mancano correzioni di bug e ottimizzazioni su tutte le piattaforme, Genshin Impact è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, PC, iOS e Android, una versione per Nintendo Switch è prevista ma non ci sono ancora informazioni riguardo la finestra di lancio.