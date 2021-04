Genshin Impact, quando arrivano Inazuma e i personaggi Dendro? Nuovi leak

I giocatori di Genshin Impact sono ancora impegnati sulle attività dell'update 1.4, ma c'è già chi pensa al futuro. Lo scorso weekend è stata ufficializzata la data d'uscita della Patch 1.5 di Genshin Impact, mentre oggi sono emersi dei leak che fanno riferimento ad alcuni dei contenuti più richiesti in assoluto.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Dualshockers, l'area di Inazuma non arriverà con l'update 1.5: il debutto delle due isole della regione sarebbe previsto con l'1.6, mentre la patch 1.7 sarebbe invece destinata ad introdurre Inazuma City. Per i personaggi di tipo Dendro, l'unico elemento di Genshin Impact ancora inutilizzato dai combattenti, bisognerà invece attendere di più: l'elemento Dendro dovrebbe arrivare dopo il Chasm, al quale è legato, pertanto i leaker ci consigliano di non aspettarcelo prima dell'uscita dell'update 2.0. Stando alle speculazioni, i primi due personaggi Dendro saranno Yaoyao e Baizhu.

Il futuro del free-to-play appare roseo, però a quanto pare bisognerà pazientare diverso tempo prima di poter finalmente mettere le mani su alcuni dei contenuti più richiesti. Ne approfittiamo per ricordarvi che il lancio dell'update 1.5 di Genshin Impact è fissato per il 27 aprile: le novità non sono ancora state ufficializzate, ma i leaker puntano sulla Cryo Claymore a 5 stelle Eula e sulla Pyro Catalyst a 4 stelle Yanfei, oltre che sul nuovo sistema di housing.