Genshin Impact: quando esce l'aggiornamento 3.3 con l'italiano e 800 Primogems in regalo?

Questa settimana arriva la traduzione italiana di Genshin Impact, tra poche ore il gioco verrà finalmente sottotitolato nella nostra lingua (mentre il doppiaggio audio in italiano non è previsto), ecco gli orari della manutenzione, inoltre c'è un regalo per tutti da parte degli sviluppatori.

La manutenzione inizierà alle 22:00 (ora italiana) del 6 dicembre e durerà circa cinque ore, in questo lasso di tempo Genshin Impact non sarà accessibile ma si potrà riprendere a giocare dalle prime ore dell'alba di mercoledì 7 dicembre.

Come di consueto al termine della manutenzione gli avventurieri otterranno fino a 600 Primogems gratis ma c'è di più perché fino al 7 dicembre gli sviluppatori regalano 800 Primogems per festeggiare la vittoria di Genshin Impact ai PlayStation Partner Awards 2022, il team regala 200 Primogemme al giorno dal 4 al 7 dicembre, troverete il regalo nella casella di posta in-game, dunque affrettatevi a riscattare le Primogems prima che sia troppo tardi.

Appuntamento dunque a mercoledì 7 dicembre con tutte le novità dell'aggiornamento 3.3 di Genshin Impact, a oltre due anni dal lancio del gioco finalmente i giocatori italiani possono godere dei testi tradotti nella nostra lingua e ci sono tante altre novità in arrivo per festeggiare la stagione invernale e il Natale in Genshin Impact.