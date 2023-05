Genshin Impact: quando esce l'aggiornamento 3.7 Duel The Summoners Summit?

HoYoverse ha annunciato l'aggiornamento 3.7 di Genshin Impact con tante novità, ma quando esce il nuovo aggiornamento gratis? Ecco la data da segnare sul calendario per non farsi trovare impreparati al debutto dei prossimi contenuti.

Intitolato Duel! The Summoners Summit, il nuovo aggiornamento gratis di Genshin Impact esce il 24 maggio 2023, la versione 3.7 porta in dote numerose novità e migliorie tra cui i personaggi Yoimiya e Yae Miko, affiancate da Kirara 4 Stelle. La fase due vedrà invece il ritorno di Kaedehara Kazuha e Alhaitham, ma non c'è ancora una data per l'arrivo di questi personaggi.

L'aggiornamento 3.7 di Genshin Impact propone poi un nuovo capitolo della storia, aggiornamenti per la modalità Invokazione con nuove modalità PvP e PvP e oltre 60 carte extra, inoltre farà la sua comparsa anche l'evento Gran Premio del Re delle Invokazioni.

Bisognerà invece attendere l'aggiornamento 4.0 per Fontaine, la prossima regione di Tevyat con una mappa ispirata in parte alla Francia e che avrà l'acqua come elemento principale. Fontaine debutterà con il prossimo major update, la patch 3.7 invece esce il 24 maggio su PC, PS4, PS5, iOS e Android.

Nel frattempo ecco i codici per ottenere 300 Primogemme gratis a maggior in Genshin Impact, affrettatevi se siete interessati perché scadono entro la fine del mese.