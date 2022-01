Genshin Impact: una Raiden Shogun folgorante nel cosplay di Melamori

Diversi personaggi giocabili del mondo di Genshin Impact sono interagibili in vari modi fin da prima che entrino nello staff. Alcuni di questi infatti diventano NPC che prendono parte o fanno iniziare una quest. Raiden Shogun, uno degli ultimi personaggi inseriti nella serie, era in realtà presentata e citata già da prima del suo ingresso.

La storia del personaggio è particolare, dato che si tratta del contenitore di Beelzebub, o Baal, nome con il quale è stata conosciuta per la maggior parte del tempo dai videogiocatori di Genshin Impact. Le è bastato poco per colpire, anche se negativamente dato che ci furono problemi con l'introduzione di Raiden Shogun, tanto da portare alcuni fan a pensare di denunciare studio MiHoYo in virtù di alcuni cambiamenti apportati alle sue abilità.

Ciò non ha distolto alcune cosplayer che non hanno esitato nel gettarsi addosso l'abito viola e lilla e ad estrarre la spada folgorante con cui colpire i nemici. La cosplayer Melamori è stata proprio una di queste, dato che di recente ha pubblicato un cosplay di Raiden Shogun come visibile in basso. La forma umana di Baal riesce a risultare elettrizzante anche in questa versione magnificamente realizzata dai capelli all'abito fino agli effetti speciali che donano ancora più aderenza al personaggio di Genshin Impact.