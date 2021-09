Genshin Impact: Raiden Shogun magnifica in questo cosplay della russa Xenon

Un anno fa è iniziata la storia di Genshin Impact, un videogioco free to play con acquisti in game dello studio cinese MiHoYo che ha colto di sorpresa tutti. Il mondo di Teyvat ha iniziato ad arricchirsi con molti personaggi e, nel corso del tempo, lo studio ne ha aggiunti altri creando molta più varietà nei gruppi da comporre.

Negli scorsi mesi abbiamo conosciuto con un trailer Raiden Shogun, chiamata anche Baal per i continui leak delle build di Genshin Impact. Personaggio di tipo Electro e che ha subito affascinato i videogiocatori, ha anche catturato il mondo dei cosplay dato che sia modelle professioniste che amatrici hanno provato a vestirne i panni. Una di coloro che è riuscita a realizzare la Raiden migliore con un cosplay è la russa Xenon, che già si era calata più volte nel mondo di Genshin Impact con vari travestimenti nel corso degli ultimi mesi.

Con due foto, Xenon riesce a trasmettere la magnificenza e la forza di questa Raiden Shogun realizzando uno dei suoi marchi di fabbrica, l'estrazione della spada elettrica dal petto e che abbiamo visto in azione in tante foto promozionali. La seconda foto disponibile in basso invece ci porta a una Raiden pronta all'azione e in posa, con la spada già estratta e un fumo violaceo che dona un'aura ancora più mistica al personaggio di Genshin Impact.

Seguite la nostra guida per sbloccare Raiden Shogun in Genshin Impact e sfoderare così la forza di questa figura.