Genshin Impact: anche Raiden e Yae Miko nel leak dei banner dei prossimi update

A pochi giorni dall'annuncio delle novità della versione 2.4 di Genshin Impact, la cui uscita è attesa per la prossima settimana, una serie di leak ha iniziato a diffondersi sui social svelando quali saranno i protagonisti dei banner sia della 2.4 che della 2.5.

Parliamo di due immagini pubblicate da un leaker su Twitter grazie alle quali possiamo sapere quali personaggi accompagneranno i 5 Stelle nel corso delle prossime settimane. Per quello che riguarda il primo banner a tempo della 2.4, Shenhe e Xiao verranno affiancati da Chongyun, Ningguang e Yun Jin. In questo caso le armi 5 Stelle che si potranno trovare nel banner saranno la lancia di Shenhe e un'altra arma molto apprezzata dagli utenti, in particolare dai possessori di Xiao, ovvero la Primordial Jade Winged-Spear. Nel secondo banner arriveranno insieme a Zhongli e Ganyu anche Xingqiu, Xinyan e Yanfei, mentre le armi disponibili saranno l'Amos Bow e il Vortex Vanquisher.

Seppur in maniera vaga, il leak contiene anche qualche informazione sui 5 Stelle in arrivo nella versione 2.5 del gioco. Stando a quando dichiarato dall'utente Twitter, il primo banner vedrà il ritorno di Kazuha e Raiden Shogun, invece nella seconda ondata farà il suo debutto Yae Miko, personaggio che abbiamo conosciuto nelle quest di Inazuma e il cui arrivo nel roster di eroi giocabili non è ancora stato ufficializzato da miHoYo.

Sebbene non si possa sapere con certezza se queste anticipazioni siano affidabili o meno, è bene ricordare che lo stesso leaker ha previsto con precisione l'arrivo di Enkanomiya lo scorso novembre, confermando che la nuova porzione della mappa sarebbe arrivata prima della tanto chiacchierata Chasm (la regione ad ovest di Liyue, visibile anche adesso sulla mappa di Teyvat).



In attesa di scoprire se il leak dica o meno la verità, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il trailer per la skin gratis di Ningguang, in arrivo con quella a pagamento di Keqing con l'update 2.4 di Genshin Impact.