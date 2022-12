Genshin Impact: il regno di Raiden Shogun nel cosplay di Azey

Ora che la lingua italiana è arrivata su Genshin Impact, il titolo free to play sviluppato dalla software house cinese MiHoYo è stato invaso da migliaia di nuovi giocatori. Non tutti dunque conoscono la storia di Raiden Shogun, l'Archon che rappresenta l'elemento Electro e che veglia sulla regione di Inazuma.

Conosciuta come God of Eternity, Raiden Shogun è l'incarnazione di Baal che vive in due forme, Ei, la sua vera identità, e Shogun, un burattino che regna sull'arcipelago di Inazuma, una delle sette nazioni del Teyvat. In quanto fantoccio, Shogun si limita a seguire le direttive programmate da Ei e a realizzare i suoi desideri. Non prova dunque alcun tipo di emozione, agendo con freddezza e priva di emotività.

In questo cosplay di Raiden Shogun da Genshin Impact vediamo per l'appunto la sovrana di Inazuma con uno sguardo vuoto. I suoi occhi dalle pupille color viola si limitano infatti a osservare senza far trasparire alcuna emozione. A condividere questa maestosa interpretazione è la cosplayer Azey, che ha saputo cogliere le sfaccettature del personaggio.

Negli scatti condivisi da Azey su Instagram possiamo notare i lunghi capelli violetto intrecciati in una lunga coda che scende fino a oltre la schiena, che resta scoperta dal vestito tradizionale orientale di colore bianco indossato. Vi ricordiamo che gli abbonati Prime Video possono riscattare delle Primogemme su Genshin Impact, utili per sbloccare personaggi tra i quali, con un pizzico di fortuna, anche Raiden Shogun.