Genshin Impact: rerun di Xiao e Itto, arco gratis e guide alle build nell'update 2.7

Come promesso nel corso degli ultimi giorni, Hoyoverse ha trasmesso in streaming una diretta dedicata alle novità dell'aggiornamento alla versione 2.7 di Genshin Impact, la quale è ricca di sorprese per i fan del free to play.

Oltre ad averci mostrato in movimento le abilità di Yelan e Kuki Shinobu, l'evento ci ha permesso finalmente di scoprire quali saranno i protagonisti dei due banner a tempo. Il primo banner sarà doppio e sarà possibile scegliere tra Yelan (5 Stelle) e la rerun di Xiao, uno dei personaggi più apprezzati per via delle sue enormi potenzialità in termini di DPS. Nel secondo banner potremo solo provare a trovare Arataki Itto, che sarà accompagnato anche dal membro della sua gang Kuki Shinobu, la quale sarà quindi un personaggio 4 Stelle.

Altra importante novità riguarda la nuova Archon Quest ambientata in The Chasm e grazie alla quale scopriremo nuovi dettagli sul passato di Liyue e sulla storia degli yaksha risalente. Ovviamente l'aggiornamento accoglierà anche numerosi eventi a tempo con Primogems in palio (e un arco 4 Stelle con relativi materiali per il potenziamento) e, tra le varie attività, troviamo anche un mini-gioco musicale legato alla Arataki Gang. A chiudere il cerchio vi sono alcune sostanziali modifiche ai menu che, basandosi sulle build degli altri giocatori, permetteranno di accedere a suggerimenti in merito agli artefatti e ai talenti da potenziare.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che ancora per poco tempo potete ottenere 300 Primogems gratis con i nuovi codici di Genshin Impact.