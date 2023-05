Genshin Impact: il respiro glaciale di Shenhe nel cosplay di Angelina Chernyak

Genshin Impact è un gioco action con elementi RPG che riprende lo stile artistico di The Legend of Zelda: Breath of The Wild. Grazie a questi elementi e alla sua natura di free to play, il titolo sviluppato dalla software house cinese è uno dei videogiochi di maggior successo dell'ultimo periodo.

A Genshin Impact non si può giocare senza una connessione internet, ma non per questo non è possibile esplorare il Teyvat, il mondo fantasy in cui si sviluppano le vicende, in solitaria. Protagonista del titolo è il Viaggiatore, accompagnato da decine e decine di altri personaggi che è possibile sbloccare e impersonare nel corso dell'avventura. Uno di questi è la bella Shenhe.

Originaria della Regione di Liyue, Shenhe è un personaggio a 5 stelle dalla Cryo Vision affiliata agli Adepti. Figlia di una coppia di esorcisti, a causa di alcune vicissitudini è cresciuta in isolamento con gli Adepti, divenendo fredda e distante come loro.

Shenhe è la allieva del Vestale delle Nuvole, attraverso il quale ha appreso e padroneggiato le arti adeptiche pur essendo una comune mortale. Shenhe vanta impressionanti qualità fisiche e intellettive, oltre un temperamento e un portamento fuori dalla norma.

In questo cosplay di Shenhe da Genshin Impact ritroviamo l'Adepta immersa in una stanza oscura pervasa dal suo respiro glaciale. Impegnata nelle sue pratiche quotidiane, indossa l'outfit The World's Shackles, un body nero senza schienale la cui parte superiore è coperta da un qipao a top corto di colore bianco. A condividere con il pubblico questa magistrale interpretazione è la cosplayer Angelina Chernyak.