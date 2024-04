Genshin Impact risplende tra i neon in un cosplay marino di Focalors

La data del prossimo update di Genshin Impact si avvicina, ma per adesso l'utenza di giocatori resta ancorata alle novità introdotte nella versione 4.5 del free to play di MiHoYo. Mentre restiamo in attesa, ci aggiriamo tra gli anfratti marini di Fontaine, la più recente tra le regioni del Teyvat, alla ricerca dell'Hydro Archon.

Arriverà Arlecchino nella prossima patch, ma non solo. Prima del rilascio della prossima versione, in Genshin Impact ha avuto inizio l'Astra Carnival: Coppa del principe. Si tratta di un evento competitivo che si svolgerà tra maggio e luglio 2024 e che metterà in palio un montepremi di 60 mila dollari. Pur non arrivando alla Top 32 o al trionfo finale, chiunque parteciperà a questa coppa verrà ricompensato.

A darci la benedizione è la Dea della Giustizia, Focalors, ex Hydro Archon che presiedeva Fontaine. Si tratta del successore di Egeria, che cedette la sua autorità elementale in favore di Neuvillette dopo essere stata condannata a morte. Il Trono Divino dell'Hydro Archon è stato comunque abolito, rendendo Focalors l'ultima ad aver avuto questo titolo.

Un tempo era conosciuta come Furina, ma la sua esistenza venne scissa. La parte divina, Focalors, non esiste più, mentre la sua parte umana Furina continua a vivere come un normale essere umano in totale autonomia.

A riavvicinarci a questo personaggio a riportarci nelle profondità di Fontaine è la cosplayer Jan Valencia. In questo cosplay di Focalors di Genshin Impact vediamo la ex Hydro Archon illuminata dai neon, con indosso il suo abito bianco e azzurro.

