Genshin Impact: un romantico cosplay di Ningguang e Keqing festeggiano il Capodanno lunare

Passano gli anni, ma Genshin Impact no. La mania per il free to play sviluppato da MiHoYo è destinata a non tramontare nemmeno in questo 2024, considerato il grande supporto dato dalla software house e il calore della community, soprattutto quella dei cosplayer.

Genshin Impact è il titolo mobile dei record. Il fantasy RPG con meccaniche gatcha è riuscito addirittura a superare i traguardi raggiunti da Supercell con Clash of Clans. Non è però il momento di crogiolarsi sugli allori.

Solamente da poco l'utenza di Genshin Impact è stata sorpresa dalle novità dell'update 4.4. Come sempre, con la nuova patch arrivano degli eroi inediti, eventi e delle missioni aggiuntive. Questa volta c'è di più. Con Genshin Impact 4.4 è stato apportato un netto miglioramento grafico che coinvolge tutte le piattaforme su cui il titolo è stato rilasciato. Inoltre, Hoyoverse già guarda oltre programmando l'update 4.5 di Genshin Impact.

In attesa del rilascio del prossimo aggiornamento, che porterà una nuova eroina Geo, il fandom è stato abbagliato da una delicata e meravigliosa interpretazione condivisa dalla coppia di cosplayer formata da anjuszkowo e Vris. In questo cosplay di Ningguang e Keqing da Genshin Impact vediamo la Stella dell'Eclissi e la Dominatrice del Tuono, rispettivamente Tianquan e Yuheng delle Sette Stelle di Liyue, celebrare il Capodanno lunare.