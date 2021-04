Genshin Impact, arriva Rosaria: le sue abilità in un nuovo gameplay trailer

Oggi comincia ufficialmente il banner Farewell of Snezhnaya in Genshin Impact, che segna il ritorno di Tartaglia aka Childe (Hydro 5 stelle), Barbara (healer Hydro 4 stelle) e Fischl (arciere Electro 4 stelle), e il debutto assoluto di Rosaria, un personaggio a 4 stelle di tipo Cryo.

I giocatori di Genshin Impact conoscono già molto bene Childe, protagonista di un banner dello scorso novembre assieme a Beidou, e gli altri due combattenti, pertanto l'ultimo trailer pubblicato da MiHoYo si è concentrato principalmente sulla nuova arrivata e le sue abilità.

Rosaria è una sacerdotessa della Chiesa di Favonius di Mondstadt e maneggia una polearm: prima di oggi si era fatta vedere solamente durante l'evento della storia The Chalk Prince and the Dragon. Possiede un talento unico legato all'ora del giorno, che le consente di aumentare la velocità di movimento del party durante la notte. Grazie alla sua Elemental Skill può teletrasportarsi alle spalle dei nemici e colpirli di soppiatto con un bonus alla frequenza dell'attacco critico. L'Elemental Burst genera invece una lancia di ghiaccio conficcata nel terreno che emette periodicamente danni Cryo. Rosaria si configura quindi come un'ottima scelta per i giocatori alla ricerca di un personaggio specializzato nel corpo a corpo con talenti specifici per il controllo dell'area.

Guardatela in azione nel trailer allegato in apertura di notizia. Ne approfittiamo per ricordarvi che l'update 1.5 di Genshin Impact verrà lanciato il 27 aprile. In queste ore hanno cominciato a circolare le prime voci sull'introduzione di Inazuma e dei personaggi Dendro.