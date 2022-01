Genshin Impact: Rosaria in un cosplay tutt'altro che gelido

In Genshin Impact ogni personaggio ha più di una affinità. C'è chi usa le armi a distanza, come gli archi, e chi invece sfrutta le armi bianche, tra spade e lance e molto altro ancora. Lo stesso discorso vale per quanto riguarda l'aspetto magico: i personaggi di Genshin Impact possono sfruttare uno degli elementi della natura per potenziarsi.

Gli attacchi ottengono una carica in più grazie alla possibilità di aggiungere l'elemento pyro o il cryo, incrementando la potenza. Nel 2021 è stato aggiunto un altro personaggio giocabile cryo in Genshin Impact: Rosaria. Il membro della chiesa di Favonius - una delle istituzioni più importanti di Mondstadt e che fa da casa a tanti personaggi del videogioco - è un altro dei personaggi a quattro stelle di quest'area di mondo.

Introdotta ad aprile 2021 in Genshin Impact, Rosaria è una donna dai lunghi capelli rossi con un vestito bianco e viola, che combatte con una lunga lancia che le permette di sfruttare i suoi poteri gelidi. La cosplayer Suisai si è immersa nella natura e ha vestito i panni del personaggio per mostrarvi un cosplay di Rosaria ben fatto e con tanti dettagli.

