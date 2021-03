Genshin Impact: Rosaria si presenta nel nuovo trailer pubblicato da MiHoYo

Sulla scia dell'irrefrenabile successo di Genshin Impact lo sviluppatore MiHoYo ha pubblicato un nuovo trailer che presenta nel dettaglio Rosaria, l'ultimo personaggio arrivato nel roster del celebre RPG free-to-play.

Nel nuovo filmato pubblicato oggi Rosaria mette in mostra le proprie caratteristiche e le abilità di ghiaccio che l'accompagnano. Nella descrizione ufficiale il personaggio a cinque stelle si descrive così: "Completo il mio lavoro con la massima professionalità e impegno...ma quando il mio turno è finito, è finito, giusto in tempo per godermi un bicchiere di vino a colazione". Rosaria è infatti una suora che fa del suo meglio per evitare i gravosi incarichi impartitigli dalla Chiesa. Il suo ruolo rimane tuttavia avvolto dal mistero.

In attesa della patch 1.5 di Genshin Impact, l'action RPG cinese continua a macinare record commerciali. Nell'ultimo report di Sensor Tower la compagnia riporta introiti per oltre 1 miliardo di dollari solo sulle piattaforme mobile, a soli sei mesi dal lancio ufficiale.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che MiHoYo ha pubblicato un nuovo codice che consente di sbloccare gratuitamente 30 Primogems e alcuni materiali per il potenziamento dei personaggi.