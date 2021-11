Genshin Impact, rumor: Xiao e Yunjin tra i personaggi dell'update 2.4

In attesa dell'ormai tradizionale diretta streaming in occasione della quale scopriremo maggiori dettagli su Arataki Itto e sull'update 2.3 di Genshin Impact, arrivano nuovi ed interessanti rumor riguardanti l'aggiornamento alla versione 2.4.

Secondo un leaker che ha pubblicato una serie di tweet sul celebre social network azzurro, l'update 2.4 vedrà il tanto atteso ritorno di Xiao, l'eroe 5 Stelle armato di lancia che sono in tanti a voler recuperare per via del suo elevato potere offensivo, soprattutto con una build che ne sfrutti al massimo il potenziale. Ad accompagnare Xiao, sempre stando alle parole del leaker, vedremo un personaggio 4 Stelle inedito: Yunjin. Ad essere pignoli, Yunjin non è a tutti gli effetti un personaggio inedito, dal momento che la sua immagine era presente in alcuni frame del filmato finale dell'evento dedicato a Gouba.

Sebbene si tratti di un rumor che farà piacere alla maggior parte dei giocatori del free to play, vi invitiamo ad accoglierlo con la dovuta cautela. Il team di sviluppo avvia i test di una versione del gioco solo alla pubblicazione di quella precedentemente in fase di prova: è quindi improbabile che qualcuno abbia già messo le mani sull'update 2.4, la cui uscita è prevista per il prossimo anno.

In attesa di ulteriori dettagli sull'aggiornamento, vi ricordiamo che Genshin Impact ha superato Fortnite in quanto a ricavi nel primo anno di vita.