Genshin Impact è scaricabile anche su Xbox Series X/S oppure no?

Genshin Impact è una delle hit degli ultimi anni, il gioco è disponibile su tantissime piattaforme tra cui smartphone e tablet iOS e Android, console PlayStation e PC. E su Xbox One e Xbox Series X/S, invece?

Genshin Impact non è (ancora?) disponibile sulle console Xbox e non sembrano esserci sostanziali novità all'orizzonte. L'impressione è che gli sviluppatori non siano interessati al momento a supportare le console della famiglia Xbox, dal 2020 ad oggi non ci sono mai stati segnali concreti in tal senso e se è vero che l'approdo di Genshin Impact su Xbox Series X/S è sempre possibile, al momento sembra improbabile che il gioco possa debuttare sulle console Microsoft.

Anzi, secondo alcuni rumor la stessa Microsoft sarebbe alla ricerca di una hit stile Genshin Impact in Cina, probabilmente consapevole del fatto che il gioco non arriverà sulle proprie console. Genshin Impact è ancora in fase di sviluppo per Nintendo Switch, questa versione è però priva di una data di uscita e non sappiamo quando il gioco vedrà la luce sulla console ibrida della casa di Kyoto, il team di sviluppo in ogni caso assicura che il porting non è stato cancellato.

C'è invece una data di uscita per l'aggiornamento 3.5 di Genshin Impact, previsto per la fine di febbraio su tutte le piattaforme.