Genshin Impact scatenato: Layla e Nahida sono i due nuovi personaggi

Mancano ormai pochi giorni al lancio dei contenuti di Genshin Impact 3.1 e il team di MiHoYo sembra più attivo che mai, con tantissime novità in dirittura di arrivo all'interno del free to play.

Dopo aver confermato l'esordio della nuova versione dell'Action RPG per il prossimo 29 settembre 2022, la software house ha infatti alzato il sipario su alcuni dei contenuti destinati a debuttare in Genshin Impact in un secondo momento. Protagoniste dei reveal, sono in particolare due nuove combattenti in azione nel continente di Teyvat: Layla e Nahida, presentate con i cinguettii che trovate in calce a questa news.

Layla è conosciuta anche come la "Fantastica Stella della Notte" e rappresenta un personaggio piuttosto misterioso, in costante bilico tra sogno e veglia. Apprendista di Rtawahist, la studentessa è dedita alla scoperta dell'Astrologia Teorica ed è legata all'elemento Cryo. Con l'obiettivo di redigere la sua tesi, Layla disegna senza sosta mappe dei cieli e delle stelle. Nahida è invece conosciuta come "Physic of Purity". Legata all'elemento Dendro, la giovane eroina è la figlia minore di Lord Kusanali. Da tempo, la ragazza risiede presso il Santuario di Surasthana, ma a causa della sua indole riservata non è mai stata al centro delle attenzioni della cittadinanza.



In attesa di scoprire maggiori dettagli sulle due eroine, ricordiamo che presto Candace entrerà in azione in Genshin Impact.