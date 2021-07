Genshin Impact: alla scoperta del passato di Ayaka, nuova eroina a 5 stelle

A pochi giorni dal lancio dell'Update 2.0 di Genshin Impact, fissato per il 21 luglio, MiHoYo ha pubblicato un video di approfondimento su uno dei personaggi che verrà aggiunto nel corso del nuovo ciclo dell'action RPG: facciamo la conoscenza di Kamisato Ayaka.

Kamisato Ayaka è un'eroina a cinque stelle di tipo Cryo, destinata a rappresentare una delle aggiunte più importanti dell'imminente Update 2.0 di Genshin Impact assieme alla nuova regione di Inazuma, ispirata al Giappone. Il trailer animato confezionato da MiHoYo, che trovate allegato a questa notizia sia in versione inglese sia in giapponese, fa luce sul passato della ragazza, descritta come aggraziata, nobile e virtuosa.

Come membro della Yashiro Commission, Ayaka ha studiato fin da piccola il galateo, la pittura, la calligrafia e l'arte della spada. In pubblico deve dimostrare di essere una degna figlia del Clan Kamisato, ma quando torna a casa può finalmente essere ciò che realmente è, "una ragazza i cui veri desideri restano nascosti all'interno del suo cuore". Al termine del filmato la vediamo pronta per recarsi al Festival con indosso uno maschera, per non farsi riconoscere dalle altre persone.

Ayaka sarà la protagonista del primo Banner delll'Update 2.0: intitolato The Heron's Court, comincerà immediatamente al lancio dell'aggiornamento, fissato per il 21 luglio. L'Update 2.0 di Genshin Impact aggiungerà anche delle migliorie grafiche per PS5.