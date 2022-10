Genshin Impact: una scuola critica un murale sulla maschera di Xiao

Genshin Impact si ritrova spesso, nel bene o nel male, sulla bocca di moltissimi videogiocatori e non solo. Dopo la data e ora della diretta con Nahida di Genshin Impact 3.2, torniamo a parlare del celebre prodotto targato miHoYo, il quale è finito al centro di una controversia per un murale in una scuola americana.

Nel corso della precedente settimana, una studentessa di una scuola del Michigan è stata aspramente criticata a seguito di quello che è stato un gesto non molto apprezzato dall'intero dipartimento della scuola e, soprattutto, dai genitori degli studenti. La ragazza ha infatti lavorato ad un murale della stessa struttura scolastica e, come alcuni hanno potuto notare, tra simboli aderenti al movimento socio-culturale LGBTQA+ vi era un elemento che riconduce al "satanismo", oltre che altri simboli ritenuti associati ad una religione latinoamericana.

Tuttavia, l'elemento "satanico" del murale non era altro che la maschera di Xiao, indossata dall'omonimo personaggio all'interno della produzione videoludica del sopracitato publisher cinese miHoYo. Seppure non siano mancate le giustificazioni da parte della studentessa, lei è stata ugualmente costretta ad affrontare la schiera di lamentele da parte dei genitori, in seguito a ciò che era stato dipinto e raffigurato nell'incriminato murale della scuola media Grant del Michigan. Ciò nonostante, i genitori indignati dalla condotta della studentessa hanno ugualmente definito la maschera di Xiao come "demoniaca", associata alla stregoneria e ad alcune religioni diffuse nei territori dell'America Latina.

Le aspre critiche non si sono fermate alla sola maschera di Xiao, giungendo addirittura ad una non condivisione della rappresentazione dell'iconica bandiera arcobaleno che simboleggia il movimento LGBTQA+. Il volto di "Satana", dunque, ha finito anche per marchiare negativamente anche il movimento culturale per l'uguaglianza dei diritti delle minoranze. Ciò che più divertirà i giocatori di Genshin Impact, però, è l'associazione di Xiao, protettore della nazione di Liyue dagli spiriti maligni, ad una figura della mitologia satanica.

Il controsenso più che evidente strapperà il sorriso a molti utenti, seppure i genitori degli studenti della scuola media Grant abbiano sostenuto che la ragazza abbia fatto un "buon lavoro nel trovare delle scuse per difendere le cose che ha messo". "Nessuno di noi è così stupido", sono state le risposte degli altri genitori, i quali continuano a difendere la loro posizione nonostante sia stata dimostrata la loro cattiva interpretazione di quei simboli. Intanto, nel mondo di Genshin Impact la storia del villaggio Aaru prosegue.