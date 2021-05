Genshin Impact, Serenitea Pot: come ottenere 600 Primogems gratis

Grazie all'update 1.5 di Genshin Impact, disponibile solo da qualche giorno, i giocatori del free to play targato miHoYo possono completare una breve quest e sbloccare il Serenitea Pot, ovvero l'housing. Scopriamo insieme come ottenere tutte le ricompense gratuite che questa meccanica mette a disposizione degli utenti.

Che vi piaccia o meno l'idea di creare una piccola città, sarebbe il caso di esplorare la nuova modalità di gioco per riuscire ad ottenere i 600 Primogems (60 per ogni livello) che si possono sbloccare gratuitamente scalando i livelli del Serenitea Pot. Non preoccupatevi, ottenere le ricompense richiede solo del tempo e non occorre fare particolari sforzi che non riguardano l'accumulo di legna da investire nella creazione di pezzi d'arredamento. Per poter scalare i 10 livelli non dovete fare altro che sbloccare i vari progetti e creare per la prima volta ogni singolo pezzo d'arredamento (quelli che non avete mai costruito vengono contrassegnati da una piccola icona azzurra nell'angolo in alto a destra). I vari progetti vanno acquistati presso Tubby, l'NPC del Serenitea Pot, spendendo la Realm Currency: si tratta di gettoni d'argento che vengono generati nel tempo e che il giocatore deve periodicamente raccogliere parlando con il personaggio. Per velocizzare l'accumulo di questa risorsa basta continuare a posizionare sia negli interni che negli esterni tutti gli oggetti che avete creato o sbloccato, non importa che li posizionate in maniera ordinata o casuale, l'importante è piazzarli da qualche parte per far aumentare il valore chiamato Adeptal Energy.

Vi ricordiamo che i nuovi progetti devono essere appresi interagendo con essi all'interno dell'inventario, dopodiché è possibile trovarli nel menu del crafting che si può aprire interagendo con Tubby. Se avete molti progetti da creare per la prima volta, non esitate inoltre ad utilizzare il Vial of Adeptal Speed, un consumabile che fa completare all'istante qualsiasi progetto in fase di creazione.

Non dimenticate infine che i Primogems gratis vanno raccolti manualmente interagendo con Tubby e selezionando l'opzione di dialogo legata al Rank, così da poter sia recuperare la Realm Currency che visitare la schermata del livello, in maniera simile a quanto avviene con le ricompense dell'Adventurer Rank.

La scalata al livello massimo del Serenitea Pot non è semplice, ma come tutte le attività secondarie di Genshin Impact richiede solo costanza nel tempo: effettuate il login almeno una volta al giorno per ottenere le monete e aggiungere nuovi oggetti alla coda del crafting, così da progredire costantemente. Se siete a corto di progetti, fate visita anche al secondo NPC del Serenitea Pot che appare solo in specifici giorni della settimana e consente di acquistare oggetti unici.