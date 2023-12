Genshin Impact: un sereno cosplay di Navia si prepara ad accogliere l'aggiornamento 4.3

Il momento del rilascio dell'update 4.3 di Genshin Impact si avvicina e i giocatori già non vedono l'ora di poter mettere le mani sulle novità promesse dalla software house cinese MiHoYo. Con l'area marittima di Fontaine che continua a espandersi, il nostro viaggio per il mondo fantasy del Teyvat prosegue con la cosplayer italiana Lulu Lottie.

Genshin Impact 4.3 introdurrà due nuovi personaggi femminili. La prima di questi è il Capitano Chevruse, responsabile della guardia della Corte di Fontaine, mentre la seconda è un'eroina che l'utenza del free to play ha già avuto modo di conoscere. Parliamo di Navia, che ha catturato l'attenzione dell'artista nostrana.

Mentre MiHoYo regala 800 primogems di Genshin Impact per il mese di dicembre 2023, affinché l'utenza possa provare a riscattare i nuovi eroi, Navia è già entrata in azione in questo cosplay di Genshin Impact.

Navia ricopre la carica di presidente della Società della Spina Rosula di Fontaine, un'associazione marittima che venne fondata dai suoi genitori. Navia ha a cuore le sorti di ogni cittadino della regione, indipendentemente dalla sua classe sociale. Nello scatto realizzato a Palazzo Tucci, situato nella città di Lucca e che trovate in calce all'articolo, la vediamo distesa su un fianco e appoggiata a un divano antico con indosso il suo outfit da marinaretta.