Genshin Impact: Shirogane virale con questo cosplay di Yae Miko

Inazuma, terra ispirata palesemente al Giappone nostrano e che è dimora di tantissimi personaggi di Genshin Impact. Nel ricreare quest'area e la sua cittadella principale, MiHoYo si è basato completamente sulla cultura nipponica con i suoi simboli come i ciliegi in fiore, i palazzi e i castelli con i tetti spioventi e, ovviamente, anche i templi.

C'è un tempio, il Grande Tempio Narukami, che è presieduto da un personaggio molto particolare. Discendente delle Kitsune, Yae Miko è un personaggio molto noto nell'universo di Genshin Impact e che Studio MiHoYo ha anche reso giocabile. Il suo volto principale è proprio quello di sacerdotessa del tempio, sempre piacevole e con dei capelli rosa che le contornano il volto, mentre il suo abito di default - e per il momento anche l'unico disponibile nel videogioco per lei - la vede indossa una tipica veste da sacerdotessa d'alto rango, di base bianca e con una gonna rossa, senza dimenticare poi i tantissimi accessori che le adornano i capelli, le braccia e il collo. Yae Miko è però anche la proprietaria della Yae Publishing House, con la quale pubblica romanzi.

Questo personaggio, conosciuto anche con il nome di Guuji Yae dai fan, ha ora preso vita. La nota cosplayer Shirogane-sama, modella russa che più volte ha creato i personaggi di Genshin Impact, ha proposto al pubblico anche un cosplay di Yae Miko elegante e raffinato ma soprattutto fedelissimo che potete trovare nel post in basso. Il vestito bianco, le pose e tutto il resto non possono che far scattare la scintilla, che potrebbe anche essere l'espressione del potere Electro di Yae Miko.

