Genshin Impact: La Signora è il nuovo cosplay di Alin Mia

xenon_ne (nome d'arte di Alin Mia) è una delle cosplayer più seguite su Instagram con oltre 240.000 follower e tra i suoi cosplay più recenti troviamo quello de La Signora, uno dei nuovi personaggi del roster di Genshin Impact.

La Signora è entrata rapidamente nell'immaginario collettivo dei giocatori di Genshin Impact grazie al suo fascino esplosivo ed alla sua vulcanica mente, si tratta di un boss estremamente abile nel calcolare le mosse avversario e nel tessere sotterfugi, intrighi e tranelli.

Il cosplay di Alin Mia ha riscosso un buon successo su Instagram, xenon_ne ha lavorato molto non solo sulla scelta del costume e dei dettagli ma anche della location, che ben si adatta ad un personaggio come La Signora di Genshin Impact, una donna determinata, decisa e affascinante nell'aspetto e nei modi di fare.

Recentemente abbiamo visto altri cosplay di Genshin Impact come Raiden di Yami, anche in questo caso si tratta di uno dei nuovi personaggi del roster, una eroina che non ha certo faticato a conquistare le simpatie del pubblico. Impossibile poi non citare il cosplay di Mona Megistus di Shirogane, la modella russa ha dato vita a foto diventate rapidamente virali sui social e premiate dal pubblico con centinaia di migliaia di like e cuori.