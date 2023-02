Genshin Impact: La Signora diventa la strega scarlatta in questo cosplay cremisi

Per arrivare al sunto perfetto da presentare ai videogiocatori, Studio MiHoYo ha lavorato parecchio. Ormai però il loro piccolo gioiello gacha è ben noto a tutti, con Genshin Impact diventato un successo di portata globale, con milioni di persone connesse contemporaneamente da ogni angolo del mondo, senza limitazioni di paesi.

Il mondo fantasy creato dallo studio cinese non si ferma ovviamente ai soli protagonisti e alle regioni principali. Per tenere sempre alta l'attenzione, oltre alle numerose dinamiche giornaliere necessarie per sbloccare altri personaggi giocabili o accaparrarsi gli oggetti migliori, è fondamentale inserire un gruppo di nemici interessante. E in Genshin Impact ci sono gli Eleven Harbinger Fatui, un gruppo di personaggi che si fa trovare spesso nella trama del gioco.

La Signora, alias di Rosalyne-Kruzchka Lohefalter e conosciuta anche con il soprannome "The Fair Lady", è un personaggio di Genshin Impact e appartenente a questo gruppo di cattivi. Originaria di Mondstadt ed ex allieva dell'accademia di Sumeru, Rosalyne divenne una degli undici Harbinger circa 500 anni prima della storia, diventando inoltre il primo a essere presentato in Genshin Impact. È anche una di quelle affrontata dal viaggiatore protagonista e gli alleati scelti, ed è proprio durante la battaglia che mostra le sue capacità, e non solo.

Infatti anche la cosplayer tedesca Izzy ha deciso di mostrare non la sua classica versione: questo cosplay de La Signora in versione Crimson Witch of Embers è capace di infiammare tutto il campo di battaglia grazie al suo potere pyro. Per chi ama la versione base, ecco un cosplay de La Signora antagonista bella ed elegante.