Genshin Impact: un simulatore di loot box permette di divertirsi gratis

State giocando a Genshin Impact e volete approfondire il funzionamento delle loot box? Allora dovreste assolutamente dare un'occhiata al simulatore di gacha creato da un fan del free to play targato miHoYo.

Il sito web messo su dall'utente è davvero interessante e ben realizzato, dal momento che consente di acquistare loot box i cui contenuti hanno le medesime probabilità di uscire che hanno all'interno del gioco (oltre alla stessa animazione presente nel gioco al momento dell'apertura). Oltre a poter fare numerosi tentativi, il sistema dà anche la possibilità di visualizzare uno storico per comprendere quali sono gli oggetti ricevuti e quale sarebbe stata la cifra da spendere per ottenerli. Per quanto il sistema di loot box del gioco sia basato interamente sulla fortuna, si tratta di un ottimo mezzo per comprendere quanto sia difficile ottenere l'oggetto o il personaggio dei propri desideri anche spendendo cifre importanti. A questo proposito, vi ricordiamo che un noto streamer ha speso 5.000 dollari in Genshin Impact durante una diretta su Twitch per poi pentirsene.

Avete già dato un'occhiata al trailer di Venti in Genshin Impact? Il personaggio di supporto a 5 Stelle non è più disponibile nella sezione Wish e chiunque non l'abbia trovato dovrà attendere il suo ritorno nelle prossime settimane.