Genshin Impact: un solare cosplay di Barbara tra i fiori

I giocatori di Genshin Impact si stanno godendo le novità dell'update 3.5, che tra le altre comprendono la guerriera a 5 Stelle dalla Pyro Vision chiamata Dehya. Mettendo per un attimo da parte le aggiunte dell'aggiornamento "Respiro del Florvento", è la cosplayer Mary Melamori a sorprendere l'utenza.

A entusiasmare la community di appassionati non è una delle più recenti novità introdotte nel cast di Hoyoverse, ma una protagonista presente sin dalla primissima versione del videogioco gatcha. Torniamo dunque al fianco di Barbara Pegg, la Diaconessa della Chiesa di Favonio a 4 Stelle. A proposito, avete già riscattato le Primogems di Genshin Impact con i codici Prime Gaming?

Barbara viene adorata dalla comunità di Mondstadt per via dei suoi poteri curativi miracolosi derivanti dall'Hydro Vision in grado di guarire ferite e disturbi fisici. Oltre a ciò, la Diaconessa è brillante, carismatica e ottimista, ma anche goffa e malinconica quando non riesce a portare il sorriso sui volti altrui. Proprio a causa di ciò è sempre pronta ad aiutare i suoi compaesani nel momento del bisogno. In quanto Diaconessa della Chiesa di Favonio, salvaguarda i manufatti religiosi e adora Barbatos, ignorando il fatto di averlo incontrato.

In questo cosplay di Barbara da Genshin Impact ritroviamo la ragazza dai capelli biondo cenere e gli occhi azzurri circondata da una coloratissima siepe fiorita. Per l'interpretazione è stato adottato l'outfit Innocent Longing, il primo dei due costumi disponibili per Barbara.