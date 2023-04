Genshin Impact: un sontuoso cosplay di Ningguang pensa agli affari con la pipa in mano

Mentre MiHoYo prepara le novità in arrivo con l'update 3.7 di Genshin Impact, di cui già sappiamo i primi dettagli, la community di appassionati si gode i tanti personaggi che è possibile impersonare durante il magico viaggio nel Teyvat. Tra questi, una delle più popolari nel cast è Ningguang.

Il Liyue Qixing è un'organizzazione composta da sette, importanti personalità che mantenendo un basso profilo controllano tutto il commercio che si svolge nel porto della regione di Liyue. L'unica eccezione tra questi sette mercanti è la Tianquan Ningguang.

Ningguang è una donna d'affari che ha accumulato grandi ricchezze attraverso il suo meticoloso lavoro e la sua influenza nel Liyue. Calcolatrice e spietata, il suo unico scopo è quello di ottenere quanto più denaro possibile avvalendosi della sua rete di intelligence e pedine. Nonostante ciò, ha molto a cuore gli interessi della regione che rappresenta.

In questo cosplay di Ningguang da Genshin Impact ritroviamo la Tianquan con indosso l'abito di default Gold Leaf and Pearly Jade. L'outfit è composto da un vestito qipao bianco a collo alto e spacchi laterali che lasciano scoperte le coscie. Decorato con una pelliccia bianca che avvolge il colletto, la sua Geo Vision pende alla sinistra dell'ombelico.

Nell'interpretazione della cosplayer Ainlina Ningguang viene rappresentata fedelmente. Alta, con la pelle chiara e gli occhi rossastri, cammina con eleganza probabilmente per concludere un incontro d'affari. In un altro scatto festeggia la buona riuscita mordendosi un dito tra le labbra e fumando una pipa. Potreste tentare di ottenere Ningguang riscuotendo queste Primogems gratuite per Genshin Impact 3.6.