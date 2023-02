Genshin Impact: un sontuoso cosplay di Yae Miko, la Guuji del Santuario Narukami

Il primo aggiornamento del 2023 di Genshin Impact ha introdotto diverse novità, tra cui nuovi personaggi, una zona esplorabile a Sumeru e un evento per celebrare il Capodanno cinese. La cosplayer orientale Yzkenko12 ci riporta tuttavia a Inazuma, la regione in cui vengono introdotti i giocatori che per la prima volta si approcciano nell'Hoyoverse.

Con l'arrivo dei sottotitoli in italiano su Genshin Impact, migliaia di giocatori nostrani si sono avventurati nel Teyvat. A dare loro l'accoglienza, tra le altre, è Yae Miko, la kitsune dalle mille sfaccettature che sovrintende il Grande Santuario Narukami. A capo della casa editrice Yae Publishing House, è anche amica e serva fedele dell'eterna Raiden Shogun.

Yae Miko è una kitsune, ossia uno spirito dalle sembianze di volpe del folklore giapponese, e in quanto tale è molto dispettosa. La protagonista possiede dunque una forma di volpe, ma si rifiuta di rivelarla al Viaggiatore.

In questo cosplay di Yae Miko da Genshin Impact vediamo la Guuji del Santuario Narukami in tutta la sua bellezza. Yae Miko ha le iridi color viola e dei lunghissimi capelli rosa che scendono quasi fin sotto la schiena. Indossa un abbigliamento ispirato ai colori degli abiti tradizionali delle sacerdotesse del santuario, un accessorio per capelli dorato e orecchini abbinati. Tra le mani impugna un catalizzatore con cui sfrutta i poteri della Electro Vision.