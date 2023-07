Genshin Impact: lo spettacolo della stella del Teatro di Zubayr in un cosplay di Nilou

Sebbene MiHoYo abbia cominciato a presentare Fontaine e i nuovi personaggi della regione francese di Genshin Impact, c'è chi non è ancora pronto a lasciare la regione desertica di Sumeru. Restiamo in quella che al momento è l'ultima regione a essere stata introdotta nel Teyvat.

Un trailer in stile anime ha presentato Genshin Impact 4.0 focalizzandosi su Arlecchino, la Fatui Harbinger che farà da villain nella storia di Fontaine, e su tre personaggi inediti che faranno sicuramente gola alla comunità dei cosplayer. In attesa di vedere i più celebri artisti internazionali vestire i panni di Freminet, Lynette e Lyney, ecco un cosplay di Nilou da Genshin Impact.

Esattamente come l'elemento che andrà a caratterizzare Fontaine, Nilou è legata alla Hydro Vision. Stella del Teatro di Zubayr, una delle principali attrazioni di Sumeru, si esibisce in danze vivaci ed eleganti che attirano visitatori da tutto il Teyvat. Ogniqualvolta mette piede sul palco, infatti, il pubblico resta ammaliato dalle sue movenze ipnotiche. La gente di Sumeru mostra il proprio apprezzamento ricoprendola di regali, mentre a sua volta Nilou si prende cura di loro attraverso la sua danza acquatica. Sumeru è la città della saggezza, ma Nilou rappresenta l'arte e la sensibilità di questa regione. Nell'interpretazione della cosplayer Ayu Pnkvirus vediamo la danzatrice del Teatro di Zubayr impegnata in uno dei suoi spettacoli, con una delle luci dei riflettori che illumina il suo corpo elegante e armonioso.