Genshin Impact: una splendida Raiden Shogun pronta a combattere in questo cosplay

Update dopo update, Genshin Impact continua a proporre nuovi personaggi. Variando tra genere, tipologia e affinità con altri personaggi giocabili, lo studio miHoYo si dà da fare per aggiungere sempre più contenuti freschi ogni mese. Di recente, la proposta dello studio cinese è stata la problematica Raiden Shogun.

Tra leak, sentimenti del pubblico e attese, il lancio di Raiden Shogun non è filato liscio come l'olio. Eppure i giocatori hanno provato in prima persona con pad alla mano le abilità di questo personaggio, talvolta chiamato anche Baal a causa delle notizie trapelate prima del lancio. La sua presenza in Genshin Impact ha però portato alla creazione di cosplay a tema, ormai immancabili vista l'ampiezza del fandom in rete.

Dopo aver visto la proposta della cosplayer russa Xenon, il personaggio electro è stato realizzato da Aka Purin, ragazza polacca che ha caricato su Instagram il post visibile in basso. Il cosplay di Baal aka Raiden Shogun riprende il costume viola, lilla e rosa del personaggio, non mancando né della spada né di tutti gli altri accessori tra fermagli, fiocchi e tanto altro ancora. Una realizzazione sicuramente impeccabile e che dimostra affinità col personaggio.

Intanto il gioco si prepara a un nuovo ampliamento: in futuro arriverà Arataki Itto in Genshin Impact.