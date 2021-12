Genshin Impact: la splendida La Signora in un cosplay affascinante

Genshin Impact ha tanti personaggi giocabili. Il continente di Teyvat e vasto e sarà necessaria la forza di tanti poteri differenti per affrontare tutti i nemici presenti. Ogni tanto, lo studio cinese miHoYo, che sta facendo crescere sempre di più questo videogioco, aggiunge altri personaggi al gruppo.

Al momento è in arrivo Arataki Itto, ma non solo. Genshin Impact in ogni caso si fonda su molti personaggi da giocare, eppure c'è chi, nonostante non appartenga a questo cast sbloccabile, è riuscito a ottenere un bel po' di popolarità, in particolare tra le cosplayer. Oltre i cosplay di Mona Megistus, sono molto popolari su Instagram e altri social i cosplay de La Signora, aka la Fair Lady.

La sua introduzione è molto recente, risale infatti soltanto ad agosto 2021, eppure il pubblico di Genshin Impact ha adorato questa boss dalla mente geniale e con una bellezza impareggiabile. La cosplayer Yashafluff si è cimentata nell'impresa e, a giudicare dalle foto in basso tratte dal suo account Instagram, ci è riuscita perfettamente.

Il cosplay de La Signora da Genshin Impact riproduce esattamente il vestito molto particolare della cattiva del videogioco, affascinando chiunque posi lo sguardo su di lei.