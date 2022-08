Genshin Impact: uno splendido cosplay di Yoimiya creato da Shirogane per l'estate

Siamo nel pieno dell'estate, e Genshin Impact si prepara ai nuovi aggiornamenti. Con Shikanoin Heizou e Sumeru, studio MiHoYo ha dato ai propri videogiocatori sia un nuovo personaggio da giocare sia una nuova regione da esplorare. Le nuove terre sono uniche, distinguendosi da quelle già conosciute di Mondstadt, Liyue e Inazuma.

Lo scorso anno, in questo stesso periodo, studio MiHoYo aveva rilasciato un altro aggiornamento, anch'esso con contenuti importanti. Era infatti finalmente arrivato il momento dell'esordio di Yoimiya in Genshin Impact. La fuochista, rampolla di una famiglia di Inazuma che da tempo lavora in questo settore, è entrata con i fuochi d'artificio nel videogioco. Arciera, fa uso della sua vision pyro per colpire gli avversari con le fiamme e per supportare il suo gruppo.

Shirogane-sama, cosplayer russa e una delle più famose del settore con oltre un milione, ha indossato il cappotto rosso e le fasce bianche, portandosi con sé arco e frecce. Il cosplay di Yoimiya da Genshin Impact che ha realizzato fa davvero effetto per la qualità della realizzazione, considerata anche la cura verso i dettagli.

All'inizio però, Yoimiya ebbe problemi con il pubblico dato che fu ritenuta non abbastanza forte da inserire nei vari gruppi.