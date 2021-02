Genshin Impact, Stand By Me: come ottenere gratis un personaggio 4 Stelle

Tra le numerose novità dell'update 1.3 di Genshin Impact troviamo anche il mini-evento Stand By Me, grazie al quale tutti i giocatori del free to play targato MiHoYo possono accaparrarsi gratuitamente un personaggio 4 Stelle a scelta.

Accedere all'evento non è complicato e richiede solo un po' di pazienza. Il primo step da seguire è completare gli archi narrativi chiamati "Alatus Chapter: Act I" e "Chapter I: Act I - Of the Land Amidst Monoliths". Una volta portate a termine le due questline, nell'elenco delle missioni disponibili apparirà anche "Liyue: Theater Mechanicus", ovvero la quest che introduce all'omonima modalità in stile tower defense. È proprio grazie a Theater Mechanicus che i giocatori possono accumulare Peace Talisman, valuta dell'evento che serve a riscattare le ricompense nel negozio di Xiao e il personaggio gratuito nella schermata di Stand By Me, accessibile dalla voce Lantern Rite nel menu degli eventi.

Il personaggio gratuito richiede 1.000 Peace Talisman, i quali si possono ottenere completando le sfide all'interno della modalità a tempo limitato Theater Mechanicus. Le sfide sono davvero tante e sta a voi decidere quali completare: le più rapide sono quelle legate al completamento delle missioni con un determinato punteggio e senza far mai arrivare un nemico all'obiettivo, ma chi non è particolarmente abile con i tower defense può dedicarsi al potenziamento delle torrette posizionabili. Il secondo metodo richiede un quantitativo maggiore di completamenti della modalità, ma permette anche di non curarsi del punteggio raggiunto. Vi ricordiamo che Theater Mechanicus è una modalità che può essere affrontata anche in compagnia di un altro giocatore tramite mathmaking, il quale rende le partite molto più semplici.

Una volta accumulati 1.000 Peace Talisman, potete riscattare nella schermata di Stand By Me uno degli eroi 4 Stelle provenienti dall'area della mappa che prende il nome di Liyue. La scelta andrà quindi fatta tra i seguenti personaggi:

Xiangling (Tipo: Fuoco, Arma: lancia)

(Tipo: Fuoco, Arma: lancia) Xinyan (Tipo: Fuoco, Arma: claymore)

(Tipo: Fuoco, Arma: claymore) Beidou (Tipo: Elettro, Arma: claymore)

(Tipo: Elettro, Arma: claymore) Ningguang (Tipo: Geo, Arma: catalizzatore)

(Tipo: Geo, Arma: catalizzatore) Xingqiu (Tipo: Acqua, Arma: spada)

(Tipo: Acqua, Arma: spada) Chongyun (Tipo: Ghiaccio, Arma: claymore)

Se siete indecisi su quale eroe selezionare, vi suggeriamo di optare per Ningguang, ma anche Chongyun e Xingqiu potrebbero essere delle ottime aggiunte per la vostra squadra. Si tratta nel primo caso di un personaggio molto utile per chi è in cerca di un personaggio in grado di infliggere grossi quantitativi di danni, mentre gli altri due possono avere un ruolo nel party grazie ai loro attacchi elementali, perfetti da combinare con le abilità degli altri eroi. Se siete soliti utilizzare Xiangling, l'eroina di tipo fuoco che si sblocca gratuitamente, potreste anche scegliere lei per ottenerne una Costellazione extra e sbloccarne funzionalità aggiuntive.

