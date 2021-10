Genshin Impact su Steam: l'arrivo di Honkai Impact 3rd alimenta i rumor

Su Steam è stata aperta in maniera del tutto inaspettata una pagina ufficiale dedicata a Honkai Impact 3rd, uno dei prodotti di punta di miHoYo. L'imminente arrivo del free to play sul client Valve ha dato il via ad una serie di rumor riguardanti Genshin Impact, altro titolo dell'azienda che presto potrebbe raggiungere una nuova piattaforma.

Al momento ci sono pareri discordanti su quale potrebbe essere il supporto di miHoYo su Steam, poiché non tutti sono convinti del fatto che l'arrivo di Honkai Impact 3rd implichi l'uscita di Genshin Impact. È probabile infatti che l'iniziativa sia legata esclusivamente al titolo mobile, il quale non gode della stessa fama di Genshin Impact in territorio europeo ed americano e grazie alla vetrina di Steam potrebbe arrivare ad un pubblico più ampio, anche in vista dell'uscita dello spin-off annunciato solo qualche giorno fa. Insomma, la strategia di miHoYo non è chiara e bisognerà attendere le prossime settimane per comprendere se dopo l'approdo su Epic Games Store anche Steam aprirà le porte a Genshin Impact. Nel frattempo l'uscita di Honkai Impact 3rd sul client Valve è prevista entro la fine del mese di ottobre e potrebbe quindi mancare pochissimo al lancio del gioco gratis.

