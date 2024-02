Genshin Impact: la stella del palcoscenico in un cosplay di Yun Jin

L'update 4.4 di Genshin Impact è finalmente arrivato, accompagnato dalle sue numerose novità. Non ci sono solamente due personaggi inediti in questo primo aggiornamento dell'anno, ma anche molto altro. A introdurci all'aggiornamento 'Vibrant Harriers Aloft in Spring Breeze' è la cosplayer met0.tox.

Disponibile al download dal 31 gennaio '23, questa patch introduce i banner a tempo di Xianyun e Gaming, oltre che alcune rerun di personaggi già aggiunti al roster in passato. Il Teyvat allarga ancora una volta i suoi orizzonti con l'ampliamento di una nuova porzione della mappa. Ci sarà anche un boss inedito, ma soprattutto dei costumi extra e l'evento dedicato al Capodanno cinese.

L'update 4.4 di Genshin Impact porta con sé anche alcuni miglioramenti grafici, grazie all'aggiunta di nuove tecnologie che migliorano i dettagli e la resa degli scenari. Ciò riguarderà soprattutto la nuova area Chenyu Vale. Questi aggiornamenti grafici riguarderanno sia le versioni PC e console PlayStation, che in misura minore anche le versioni mobile.

In questo cosplay di Genshin Impact ritroviamo invece Yun Jin, la stella del palcoscenico della regione di Liyue. Graziosa e dallo stile raffinato e delicato, è una cantante d'opera con doti canori eccelse. La Sala da tè Heyu è divenuta famosa in tutta la regione anche per via della popolare compagnia dell'opera Yun-Han di cui Yun Jin fa parte.