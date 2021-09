Genshin Impact: una stellare Mona Megistus in un cosplay tutto italiano di Mochichuu

Settembre 2020, lo studio cinese MiHoYo lancia il suo progetto che, almeno in origine, assomigliava a un videogioco di The Legend of Zelda. A quasi un anno di distanza dal lancio, Genshin Impact si è dimostrato popolarissimo e sempre al centro dell'attenzione dello studio, con nuove meccaniche e personaggi da giocare.

Il mondo di Teyvat ospita infatti tanti personaggi giocabili, molti dei quali presenti dall'inizio. In molti gruppi è presente Mona Megistus, un'astrologa che spende praticamente ogni singola moneta di denaro per comprare oggetti che rifocillano la sua passione, anche a costo di rimanere senza cibo o un posto dove stare per giorni.

La cosplayer italiana Caterina Rocchi, in arte Mochichuu, ha deciso di interpretare il personaggio in un album di foto caricato su Instagram e che ha già ricevuto quasi 10000 like. Come si può vedere nel post in calce, questo cosplay di Mona Megistus è perfettamente riuscito grazie a un abito riprodotto ottimamente e delle pose che esaltano il personaggio. Un cosplay che sicuramente sarà amato dai fan di Genshin Impact.

Intanto il gioco prosegue con l'aggiunta di altri personaggi: manca poco all'ingresso nel cast di Genshin Impact di Kokomi. E non perdetevi il cosplay di Lisa Minci, l'affascinante strega del videogioco.