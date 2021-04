Genshin Impact, la storia principale prosegue: data di lancio per l'Atto IV

Reduce da una campagna di boicottaggio di Genshin Impact, l'Action RPG gratuito di casa MiHoYo si prepara ad espandere il proprio universo, grazie ad un nuovo ed attesissimo aggiornamento.

La software house cinese ha infatti annunciato l'imminente debutto di un inedito capitolo dell'avventura, pronto a segnare un avanzamento nella campagna principale. Nello specifico, il prossimo update renderà accessibile agli avventurieri in viaggio per Teyvat la nuova Archon Quest. Battezzato Capitolo 1: Atto IV: We Will Be Reunited, il contenuto sarà disponibile per i giocatori del free to play a partire dalle ore 04:00 della giornata di lunedì 12 aprile 2021.



La nuova missione vedrà il protagonista di Genshin Impact impegnato in una missione sulle tracce dei Treasure Hoarders di Mondstadt e Liyue, riunitisi per raggiungere delle misteriose rovine collegate all'Abyss Order. Appresa della notizia da Ganyu e Lan, il giocatore dovrà cimentarsi immediatamente in una importante indagine. Per poter accedere alla quest, sarà ovviamente necessario aver soddisfatto i requisiti richiesti, ovvero il raggiungimento di un rango pari o superiore a 36 e il completamento delle missioni Lupus Minor Chapter: Act I - The Meaning of Lupical e Chapter I: Act IV (Prelude) - Bough Keeper: Dainsleif.



In chiusura, ricordiamo che il mese di aprile ha portato con sé la presentazione delle abilità di Rosaria in Genshin Impact.