Genshin Impact: streamer brucia 2.000 dollari in microtransazioni per un personaggio!

Il successo mondiale di Genshin Impact sta spingendo sempre più creatori di contenuti a cimentarsi col GDR gratis di MiHoYo. Nella speranza di ottenere maggiore visibilità, la streamer di Twitch Lacari ha perciò avuto la geniale idea di bruciare 2.000 dollari in microtransazioni per sbloccare un personaggio raro.

Il singolare (e costosissimo) percorso intrapreso da Lacari per indossare i panni della guerriera Keqing è partito da una sfida che lo streamer ha raccolto dai suoi appassionati per capire quanto tempo (e denaro) occorresse investire per riuscire a ottenere un personaggio con cinque stelle di rarità.

Nel corso di una delle sue ultime dirette, Lacari ha così ingaggiato una battaglia a colpi di carta di credito con il negozio interno di MiHoYo, uscendone però rovinosamente sconfitto una volta accortsi di aver raggiunto i 1.500 dollari di spesa.

Senza lasciarsi prendere dallo sconforto, lo streamer ha tratto dalle battute sarcastiche dei suoi follower la forza necessaria per proseguire la sua bizzarra battaglia, fino a ottenere ciò che desiderava a conclusione di una sequela di "spacchettamenti" in microtransazioni che hanno provocato un buco da 2.000 dollari nel suo conto corrente, corrispondenti a circa 1691 euro al tasso di cambio attuale.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che gli sviluppatori cinesi stanno dando forma ai prossimi contenuti per il loro action ruolistico a mondo aperto, con update che introdurranno nuovi personaggi e città in Genshin Impact.