Genshin Impact: streamer spende 5.000 dollari in-game ma è l'ultima volta

Lacari, streamer attivo su Twitch, ha speso 5.000 dollari in microtransazioni su Genshin Impact, salvo poi pentirsene dopo non essere riuscito a trovare oggetti di suo interesse nelle lootbox casuali del gioco.

Lacari è purtroppo recidivo, a settembre aveva speso 2.000 dollari su Genshin Impact per provare a sbloccare Kequing, ma così non è stato, adesso la cifra è notevolmente lievitata e dopo aver speso 5.000 dollari senza ottenere in cambio nulla di suo interesse, lo streamer ha assunto una posizione netta a riguardo

"Ho fatto un grosso errore, aver speso 5.000 dollari in questo gioco di m+++a è un errore che mi porterò dietro per sempre. Ricorderò sempre di aver buttato 5.000 dollari in questo gioco del c+++o, non spenderò mai più un solo dollaro su giochi di questo tipo."

Lacari continuerà a giocare a Genshin Impact, del resto ha più volte ribadito come il gioco gli piaccia effettivamente e lo trovi molto divertente, da questo momento però non investirà più denaro in microtransazioni limitandosi a giocare senza spendere nulla.

Lo sapevate? Gli sviluppatori hanno regalato 100 Primogems di Gensin Impact a tutti i giocatori per scusarsi per la presenza di un bug, problema ora fortunatamente risolto con un aggiornamento. Altre 300 Primogems gratis per Genshin Impact possono essere ottenute partecipando all'evento Elemental Crucible.