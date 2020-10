Genshin Impact è un successo mondiale, 17 milioni di download solo su mobile

Genshin Impact continua a far parlare di se grazie alla buona accoglienza della critica e al grande successo di pubblico. Il titolo sviluppato da MiHoYo continua infatti a macinare record registrando un numero impressionante di download ad appena una settimana dal lancio.

Stando a quanto riferito da App Annie, l'avventura ruolistica di provenienza cinese ha superato i 17 milioni di download solo sui dispositivi mobile Android e iOS. I numeri sono stati registrati ad appena quattro giorni dal lancio e presumibilmente, nel momento in cui scriviamo, Genshin Impact potrebbe aver superato i 20 milioni di download su mobile. Un esordio grandioso, preceduto da un ancora più impressionante numero di pre-registrazioni che in generale su tutte le piattaforme hanno sfiorato i 20 milioni.

Il successo di Genshin Impact deriva dall'ottimo lavoro svolto dagli sviluppatori, soprattutto per quanto riguarda il lato tecnico. Il comparto grafico di questa avventura ruolistica risulta infatti curato e godibile su tutte le piattaforme come potete constatare da questo video confronto. Il noto analista Daniel Ahmad ha calcolato un fatturato totale di circa 50 milioni di dollari fino a questo momento dichiarando che "questo è un risultato enorme non solo per un gioco sviluppato in Cina ma in generale per una nuova IP originale".

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Genshin Impact è già disponibile su PC, PlayStation 4 e su sistemi mobile Android e iOS. Sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Genshin Impact.