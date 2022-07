Genshin Impact, Sumeru si mostra in video: foreste tropicali e tanti nuovi personaggi

Dopo la presentazione delle novità della versione 2.8 di Genshin Impact, ci prepariamo ad assistere all'ingresso in scena di una nuova regione di Teyvat: la lussureggiante Sumeru, circondata da acque cristalline e popolata di strane creature.

In un ricco video approfondimento, che trovate direttamente in apertura a questa news, il team di MiHoYo ha presentato alla community i contenuti parte della nuova espansione. Entro i confini di Sumeru, i giocatori troveranno ad attenderli vere e proprie foreste tropicali, popolate di creature fantastiche, alcune delle quali ispirate ad animali realmente esistenti, tra facoceri e grandi felini. Spazio però anche alle aree desertiche, che celano misteri protetti da insidiosi robot.

Una nuova fazione entra inoltre in scena, con gli Eremiti, discendenti di un'antica civiltà. A Sumeru, la popolazione non è in grado di sognare e fa della razionalità e della scienza i propri principi guida. Una realtà insolita per il nostro Viaggiatore, che potrà peraltro confrontarsi con un'ampia selezione di nuovi personaggi. Tra i protagonisti dell'arco di Sumeru, la community di Genshin Impact potrà trovare:

Tighnari : un guardiano della foresta;

: un guardiano della foresta; Alhaitham : responsabile delle attività del porto;

: responsabile delle attività del porto; Dehya : mercenaria degli Eremiti e abitante del deserto;

: mercenaria degli Eremiti e abitante del deserto; Nilou : studiosa delle arti e della danza;

: studiosa delle arti e della danza; Nahida : una bambina misteriosa;

: una bambina misteriosa; Cyno ;

; Il Generale Mahamatra;

Insomma, tantissime novità in arrivo per ladell'Action RPG, che arriverà il prossimo agosto. Nel frattempo, gli appassionati possono approfittare dell' evento Hidden Strife di Genshin Impact