Genshin Impact supera Clash of Clans: raggiunti i 5 miliardi di dollari in tempi record

Che Genshin Impact sia un successo in tutto il mondo ormai è risaputo, ma è ugualmente sorprendente scoprire i dettagli in merito al nuovo record raggiunto dal free to play targato Hoyoverse, che ha ufficialmente superato Clash of Clans.

Il record in questione riguarda il quantitativo di tempo in cui una produzione videoludica per dispositivi mobile ha varcato la soglia dei 5 miliardi di dollari in termini di incassi. Non solo è molto difficile riuscire a raggiungere questa cifra da capogiro, ma è ancora più complesso riuscire a farlo in tempi ridotti. Fino a qualche ora fa, a detenere il record era Clash of Clans con 51 settimane, ma ora in cima alla classifica troviamo l'action RPG open world dell'azienda cinese, che i suoi 5 miliardi li ha guadagnati in sole 40 settimane.

Ecco di seguito la classifica completa dei giochi mobile che hanno oltrepassato i 5 miliardi di dollari e il tempo che hanno impiegato ad ottenere questo risultato:

Genshin Impact - 40 settimane Clash of Clans - 51 settimane Monster Strike - 52 settimane Honor of Kings - 55 settimane Fate/Grand Order - 57 settimane Pokémon GO - 58 settimane Puzzle & Dragons - 63 settimane Candy Crush Saga - 69 settimane Lineage M - 74 settimane Fantasy Westward Journey - 84 settimane Gardenscapes - 91 settimane Roblox - 135 settimane Coin Master - 151 settimane

Come potete facilmente notare, si tratta di una classifica occupata da nomi di rilievo del panorama videoludico mobile come Roblox, Candy Crush e Pokémon GO. Sembrerebbe però che la popolarità di Genshin Impact abbia permesso al gioco di superarli tutti.

In attesa di scoprire quali cifre raggiungerà in futuro il titolo Hoyoverse, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i dettagli sul personaggio di Genshin Impact in arrivo con l'update 4.5.