Genshin Impact supera Fortnite: ricavi maggiori nel primo anno di vita

Sembra proprio che i giocatori di Genshin Impact abbiano speso moltissimo nel corso del primo anno di vita del free to play. A confermarlo è una recente classifica stilata da un utente Reddit che mostra i ricavi dei prodotti più popolari nei primi dodici mesi di permanenza sul mercato.

La classifica in questione si basa sulla raccolta di dati da parte dell'utente e non è quindi affidabile al 100%, sebbene tutte le fonti utilizzate siano state svelate nel relativo post sulla piattaforma. Con una cifra che spazia dai 2,3 ai 3,5 miliardi di dollari, il gioco miHoYo si posiziona in prima classifica, superando persino Fortnite Battaglia Reale. Durante il suo primo anno, infatti, il titolo Epic Games ha incassato 'solo' 2,3/2,8 miliardi di dollari su sistemi mobile e deve quindi accontentarsi della seconda posizione, seguito subito dall'immancabile Grand Theft Auto V con i suoi 2,1 miliardi di dollari.

Ecco di seguito la classifica completa:

Genshin Impact: 2,3 - 3,5 miliardi di dollari Fortnite Battaglia Reale: 2,3 - 2,8 miliardi di dollari Grand Theft Auto V: 2,1 miliardi di dollari Call of Duty Modern Warfare: 2,05 miliardi di dollari Animal Crossing New Horizons: 2 miliardi di dollari Red Dead Redemption: 1,65 miliardi di dollari Monster Strike: 1,5 miliardi di dollari Candy Crush: 1,35 miliardi di dollari Puzzle & Dragons: 1,3 miliardi di dollari PlayerUnknowns's Battlegrounds: 1,25 miliardi di dollari Lineage M: 1,2 miliardi di dollari Pokémon GO: 1,15 miliardi di dollari

L'analisi mette a confronto anche i ricavi di Genshin Impact con quelli di alcune grosse aziende legate al mondo del gioco d'azzardo e, inaspettatamente, il titolo miHoYo riesce a superarne alcune.

A proposito di numeri incredibili, sapevate che GTA V ha superato le 155 milioni di copie vendute?