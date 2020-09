Genshin Impact: svelati i requisiti PC e i dispositivi iOS/Android compatibili

Nelle ultime ore il sito ufficiale di Genshin Impact, il free to play che strizza l'occhio a The Legend of Zelda Breath of the Wild, si è aggiornato con numerose informazioni sui requisiti minimi e consigliati delle versioni Android, iOS e PC oltre ad una serie di dettagli sull'orario di sblocco del gioco.

Ecco di seguito tutti i requisiti di Genshin Impact per le varie versioni:

PC

Requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 8.1 64-bit oppure Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5 o superiore

Memoria: 8 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1030 o superiore

DirectX: 11

Archiviazione: 30 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati:

Sistema operativo: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 8.1 64-bit oppure Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i7 o superiore

Memoria: 16 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB o superiore

DirectX: 11

Archiviazione: 30 GB di spazio disponibile

iOS

Sistema Operativo: iOS 9.0 o superiore

Archiviazione: 8 GB di spazio disponibile

Dispositivi supportati: iPhone 8 Plus o modelli succesivi, iPad Air di Terza Generazione o modelli successivi, iPad Mini di Quinta Generazione o modelli successivi, iPad pro di Seconda Generazione o modelli successivi

Android

Requisiti minimi:

Processore: Arm v8a 64-bit

Memoria: almeno 3 GB

Sistema operativo: Android 7.0 o superiore

Archiviazione: 8 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati:

Processore: Qualcomm Snapdragon 845, Kirin 810 o superiore

RAM: almeno 4 GB

Sistema operativo: Android 8.1 o superiore

Archiviazione: 8 GB di spazio disponibile

PlayStation 4/PlayStation 4 Pro

Archiviazione: almeno 30 GB di spazio disponibile

Per quello che riguarda l'orario di sblocco in Italia, il gioco potrà essere giocato a partire dalle ore 4:00 del mattino del prossimo 29 settembre 2020.

Sapevate che Genshin Impact supporterà Cross Platform e Cross Progression solo su alcune piattaforme?