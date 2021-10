Genshin Impact: svelati tanti nuovi dettagli su Arataki Itto

Dopo aver annunciato a sorpresa Arataki Itto in Genshin Impact, il team di sviluppo ha aggiornato le pagine social ufficiali del free to play per diffondere nuovi dettagli sull'attesissimo personaggio.

Grazie alla descrizione dell'eroe Geo armato di claymore, è possibile scoprire che si tratta del più grande capo di sempre della gang degli Arataki. Itto viene disegnato come un combattente potente ed agile nelle cui vene scorre sangue demoniaco. Oltre alle vistose corna, il suo tratto distintivo sembra essere la voce, facilmente riconoscibile. Tra le altre caratteristiche di questo personaggio troviamo alcuni tratti della personalità, visto che si parla di un guerriero nomade ed esuberante.

Purtroppo non si conoscono ulteriori informazioni sul personaggio e sulle sue abilità e, con tutta probabilità, dovremo attendere qualche settimana prima di scoprirlo. Nel corso dell'update 2.2, in uscita questa notte, i banner saranno infatti dedicati a Childe e Hu Tao (oltre a Thoma, il nuovo personaggio 4 Stelle) e Arataki Itto arriverà con Gorou solo nella versione 2.3 a cavallo tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre.

