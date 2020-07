Genshin Impact: svelato il periodo di lancio, in arrivo una nuova beta su PS4

È ormai da tempo che il team di sviluppo di Genshin Impact, l'action free to play che strizza l'occhio a The Legend of Zelda Breath of the Wild, assicura i propri utenti sul debutto entro l'anno e nel pomeriggio è stato finalmente svelato il periodo di lancio del gioco.

Attraverso un post pubblicato sul sito ufficiale, gli sviluppatori hanno confermato che il titolo sarà disponibile gratuitamente entro il prossimo ottobre 2020 su dispositivi mobile (Android e iOS) e PC. Ciò significa che le versioni Nintendo Switch e PlayStation 4 non arriveranno sul mercato in contemporanea con tutte le altre, probabilmente per i problemi riscontrati nel corso della beta tenutasi nelle ultime settimane, che ha lasciato emergere alcuni problemi di ottimizzazione sulla console Sony.

Proprio per limare questi difetti, miHoYo ha annunciato una nuova fase di test per i soli utenti PlayStation 4, così da proporre loro una build più recente. In questo caso la Closed Beta avrà il via a partire dal 30 luglio 2020 e solo una parte degli utenti selezionati per la scorsa fase di test potranno partecipare.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul gioco e sulle modalità di lancio (non si sa ancora se su PC verrà lanciato su un client proprietario o su Steam/Epic Games Store), vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Genshin Impact.