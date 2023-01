Genshin Impact: tante immagini dalla prima mostra d'arte dell'action RPG gratis

Mentre i fan sono curiosi di scoprire le novità in arrivo con l'update 3.4 di Genshin Impact, il team di sviluppo del popolare free to play sta tenendo a Parigi la prima mostra d'arte dedicata al gioco.

Come potete notare nella galleria di immagini in calce alla notizia, la quale include scatti tratti dalla mostra, sono state esposte più di 40 opere originali che una serie di artisti ha realizzato ispirandosi al mondo di Tevyat, ai suoi personaggi e alle sue creature. Fra queste troviamo una splendida riproduzione in miniatura della mappa (si parla di un modello 3D di 14 m²), origami che raffigurano edifici iconici delle regioni di gioco e riproduzioni in scala 1:1 delle armi come l'affilatissima lancia 5 Stelle di Xiao. Non mancano nemmeno enormi poster che svelano i retroscena sulla creazione di regioni come Sumeru e piccole statue dedicate ad ogni singola tipologia di Slime, gli esseri gelatinosi che si possono incontrare e sconfiggere in ogni dove.

Prima di lasciarvi alle immagini, vi ricordiamo che la mostra è già aperta al pubblico e lo resterà fino al prossimo 10 gennaio 2023.

Sapevate che, stando alle ultime dichiarazioni degli sviluppatori, Genshin Impact in versione Nintendo Switch è ancora oggi in sviluppo?