Genshin Impact: tanti bonus gratis per festeggiare i 10 milioni di download

A poche ore dal debutto (i server sono stati aperti questa notte tra le 3:00 e le 4:00 italiane), Genshin Impact può già vantare più di 10 milioni di download in tutto il mondo. Per celebrare il raggiungimento di questo traguardo avvenuto tanto rapidamente, il team di sviluppo ha deciso di ringraziare gli utenti con una discreta dose di doni.

Tutti coloro i quali hanno effettuato il login nell'arco del primo giorno d'apertura dei server riceveranno domani 10 unità di Interwined Fate tramite la casella di posta in gioco. Dal 29 settembre al 10 ottobre verranno invece distribuite 1760 unità di Primogem, dando quindi la possibilità ai giocatori di riscattarne ben 160 al giorno. Quelli distribuiti per celebrare i 10 milioni di download sono solo alcuni dei regali che si possono ricevere nel periodo di lancio di Genshin Impact, durante il quale basta compiere specifiche azioni in gioco per entrare in possesso di armi e risorse che renderanno le prime fasi di gioco più piacevoli e consentiranno di sbloccare personaggi e armi esclusive.

